Blinken, 'è il momento di porre fine alla guerra a Gaza' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Adesso è il momento di porre fine alla guerra a Gaza": lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken, esortando Israele a evitare una "maggiore escalation" nella sua risposta all'Iran. Blinken ha inoltre affermato che Israele ha fatto dei "progressi" nella fornitura di aiuti a Gaza, ma non "abbastanza". Quotidiano.net - Blinken, 'è il momento di porre fine alla guerra a Gaza' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Adesso è ildi": lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony, esortando Israele a evitare una "maggiore escalation" nella sua risposta all'Iran.ha inoltre affermato che Israele ha fatto dei "progressi" nella fornitura di aiuti a, ma non "abbastanza".

