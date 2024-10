Ilnapolista.it - Barcellona, dirigente del Bayern derubato nella notte

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Brutta sorpresa per ilMonaco al suo arrivo aper la sfida di Champions in programma questa sera. Uno dei dirigenti del club tedesco, infatti, è stato vittima di un furtotra martedì e mercoledì. Secondo quanto riportato da ElCaso.cat, il furto sarebbe avvenuto nel quartiere “San Martí” di: il membro del direttivo delè stato avvicinato da un giovane non spagnolo, mentre si trovava fuori per una passeggiata. Secondo i media gli sarebbero stati sottratti un orologio di grande valore, il portafoglio e l’iPhone 15. Il ladro è riuscito poi a fuggire facendo perdere le sue tracce. Dopo il furto, il ladro è fuggito velocemente senza lasciare traccia. La denuncia è stata sportaal Mossos d’Esquadra e l’indagine della polizia è subito partita nel tentativo di identificare prima e prendere poi il responsabile.