Atalanta-Celtic | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Il programma e i telecronisti su Sky di Atalanta-Celtic, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Fase del maxi girone che prosegue per i nerazzurri, reduci dallo 0-0 con l'Arsenal e poi dalla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, ora c'è però una formazione senz'altro insidiosa come quella biancoverde, anche se gli scozzesi sono reduci in Europa da una disastrosa sconfitta contro il Borussia Dortmund, dopo però aver vinto all'esordio. Chi la spunterà al Gewiss Stadium? Si parte alle ore 18.45 di mercoledì 23 ottobre. I telecronisti DI Atalanta-Celtic Atalanta-Celtic sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

