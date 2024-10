Lapresse.it - Ascolti tg, cresce La7 ma male Tg2: ‘Reazione a catena’ nuoce a Tg1

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tg1 e Tg2 non beneficiano del ritorno di fiamma dell’audience italiana per l’informazione e i telegiornali tradizionali registrata all’inizio della stagione 2024-2025. Secondo un’indagine del Sole 24Ore – basata su un’analisi dello Studio Frasi su dati Auditel per il periodo 15 settembre-19 ottobre – le principali tv generaliste in autunno hanno registrato una partenza sprint: l’audience complessiva è cresciuta di 256.893 individui nel giorno medio e di 358.515 in prima serata mentre i contenuti tv nel loro complesso sono stati seguiti da quasi 10 milioni di persone nella media dell’intera giornata e da 23,5 milioni in prime time. Sempre nella media dell’intera giornata, infine, gli editori monitorati da Auditel sono saliti dell’1,7%, il ‘non riconosciuto’ del 7,5%.