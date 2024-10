Alla “d’Annunzio” di Chieti l'incontro-spettacolo con l'attore Stefano Fresi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lunedì, 28 ottobre prossimo, alle ore 15.30, presso l’auditorium del rettorato nel campus di Chieti dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” ci sarà l’incontro-spettacolo con l’attore Stefano Fresi.L’evento dal titolo “L’uomo allo specchio. Satira e pittura di caratteri tra classico Chietitoday.it - Alla “d’Annunzio” di Chieti l'incontro-spettacolo con l'attore Stefano Fresi Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lunedì, 28 ottobre prossimo, alle ore 15.30, presso l’auditorium del rettorato nel campus didell’università degli studi “Gabriele” ci sarà l’con l’.L’evento dal titolo “L’uomo allo specchio. Satira e pittura di caratteri tra classico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano Fresi protagonista dell’incontro-spettacolo a Chieti : arte e satira in un evento unico - Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 28 ottobre, l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti ospiterà un evento speciale con l’attore Stefano Fresi, noto per i suoi molteplici ruoli in cinema e teatro. L’evento, intitolato “L’uomo ... (Gaeta.it)

Rocco Siffredi a teatro con lo spettacolo “Siffredi racconta Rocco” : “Ci sono aneddoti mai raccontati prima. La serie? Un ottimo lavoro. Ecco perchè Stefano De Martino potrebbe essere il mio erede” – Intervista - Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, debutta a teatro con lo spettacolo dal titolo “SIFFREDI racconta ROCCO” diretto e prodotto da Paolo ... (Superguidatv.it)

Spettacolo e Agonismo al 3° Rally Costa del Gargano : Vittoria di Stefano Zambon Verona e Romei - Il 3° Rally Costa del Gargano ha portato emozioni e adrenalina sulle strade pugliesi, confermandosi un evento imperdibile per gli appassionati di motori. L’edizione di quest’anno, seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT, ha visto una ... (Citypescara.com)