Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'impianto dell'Irpef 2025 ricalcherà quello attuale a 3 Aliquote. Le prime anticipazioni per la prossima Legge di bilancio si focalizzano su questo, con un taglio al cuneo fiscale che sopravvivrà e affiancherà lo stesso numero di scaglioni della tassazione sui redditi delle persone fisiche. La legge di bilancio 2025, firmata dal Quirinale e spedita alla Camera, conta oggi 144 articoli, con la prima parte dedicata al capitolo pressione fiscale. Inizia il suo iter parlamentare, che porterà all'approvazione definitiva entro il 31 dicembre. Prima conferma arriva dalle Aliquote Irpef che saranno sempre a 3 scaglioni (esattamente come nel 2024). Tre Aliquote Irpef 2025 Ciò che sembra più chiaro è l'impianto dell'Irpef 2025, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche del prossimo anno.

Bonus Irpef (ex bonus Renzi). I requisiti per il 2025

(investireoggi.it)

La Manovra 2025 conferma il bonus Irpef, ex bonus Renzi, taglio di 75 euro sulle detrazioni per superare la no tax area ...

L'Irpef resta a tre aliquote ma scattano i tetti alle spese detraibili

(ntplusfisco.ilsole24ore.com)

Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità

(leggioggi.it)

Irpef 2025 confermata su 3 scaglioni di imposta, con modifiche. Così come resta anche il taglio al cuneo fiscale. Le prime notizie sulla Manovra ...

Dallo sconto sui contributi al nuovo bonus 2025 in busta paga. Cosa cambia?

(msn.com)

La Manovra sostituisce il taglio ai contributi previdenziali con un nuovo bonus cash 2025 in busta paga per i redditi fino a 20.000 euro ...