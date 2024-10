Spettacolo.periodicodaily.com - Al Golden debutto di “Cena con sorpresa”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 24 ottobre al 3 novembre 2024, Tosca d’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari, Elisabetta Mirra in “con” scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli. Soggetto di Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli regia di Toni Fornari una produzione ATPR Ass. Teatri Per Roma. Arriva “con” alSuperper uno spettacolo divertente e decisamente ironico. Dal 24 ottobre, e fino al 3 novembre 2024, al Teatroarriva “con”, con Tosca d’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari, Elisabetta Mirra. Una commedia firmata dai 4 autori delAugusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli che hanno già realizzato insieme numerose pièce come “Terapia terapia”, “ La casa di famiglia”, “Il prete e il bandito”, “Ritorno al presente”.