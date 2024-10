Al Duomo i funerali di Francesca, morta a 8 anni con la febbre: "Un perché è umanamente impossibile da trovare" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una bara bianca piccola, troppo piccola, per credere che ne possano esistere di così ridotte dimensioni da destinare all'eterno riposo di corpicini lontani anni luce dalla morte. Fiori, tanti fiori bianchi all'altare della Cattedrale del Duomo, perché Francesca Galletta possa sentirsi Messinatoday.it - Al Duomo i funerali di Francesca, morta a 8 anni con la febbre: "Un perché è umanamente impossibile da trovare" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una bara bianca piccola, troppo piccola, per credere che ne possano esistere di così ridotte dimensioni da destinare all'eterno riposo di corpicini lontaniluce dalla morte. Fiori, tanti fiori bianchi all'altare della Cattedrale delGalletta possa sentirsi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messina, in Cattadrale l'addio alla piccola Francesca: "Il suo sorriso e la sua gioia non si sono spenti ma continuano attraverso il nostro ricordo" - Dolore e commozione al Duomo per i funerali di Francesca la bambina di 8 anni strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari da un'infezione improvvisa. La ... (messina.gazzettadelsud.it)

Firenze: fra David e Cupola del Brunelleschi l’orco non c’è. Bimba coreana ritrovata dopo 12 ore. Grazie alla polizia - La bambina coreana con la mamma insieme agli agenti di polizia che l'hanno ritrovata, fra Duomo e Campanile di Giotto (Foto Polizia di Stato) Anche una ... (firenzepost.it)

A via a Milano E-mob, la conferenza della mobilità elettrica - Prende il via a Milano E-mob, l'ottava Conferenza nazionale della mobilità elettrica, in piazza Del Duomo e a Palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti, che durerà fino a venerdì 25 ottobre. (ANSA) ... (ansa.it)