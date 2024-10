A Mariangela Melato intitolato il Teatrino del Trotter (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Forse non tutti sanno che la grande artista Mariangela Melato fu allieva della Casa del Sole tra il 1949 ed il 1953. Sabato alle 10 al parco Trotter (ingresso via Giacosa), verrĂ intitolato a lei il Teatrino. La Melato aveva problemi a frequentare la scuola a causa di una malattia della pelle. Nel settembre del 1949 viene iscritta dalla famiglia alla Casa del Sole, e nella scuola all’aperto migliorarono sensibilmente sia le sue condizioni di salute sia il suo rendimento scolastico. Ed è bello pensare che proprio qui sviluppò anche le sue doti artistiche. Alla Casa del Sole, infatti, le attivitĂ espressive hanno e avevano anche allora uno spazio privilegiato, e tra esse c’era in primo luogo il teatro. A dieci anni Mariangela viene coinvolta per la prima volta in una rappresentazione pubblica con la commedia “Gli innamorati” di Carlo Goldoni. Ilgiorno.it - A Mariangela Melato intitolato il Teatrino del Trotter Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Forse non tutti sanno che la grande artistafu allieva della Casa del Sole tra il 1949 ed il 1953. Sabato alle 10 al parco(ingresso via Giacosa), verrĂa lei il. Laaveva problemi a frequentare la scuola a causa di una malattia della pelle. Nel settembre del 1949 viene iscritta dalla famiglia alla Casa del Sole, e nella scuola all’aperto migliorarono sensibilmente sia le sue condizioni di salute sia il suo rendimento scolastico. Ed è bello pensare che proprio qui sviluppò anche le sue doti artistiche. Alla Casa del Sole, infatti, le attivitĂ espressive hanno e avevano anche allora uno spazio privilegiato, e tra esse c’era in primo luogo il teatro. A dieci anniviene coinvolta per la prima volta in una rappresentazione pubblica con la commedia “Gli innamorati” di Carlo Goldoni.

Renzo Arbore e la storia con Mariangela Melato : “Ci innamorammo con un brano di Lucio Battisti” - Io rispettavo le sue opinioni e lei le mie. Mai. Renzo Arbore, il primo incontro con Mariangela Melato Oggi lo showman sarà tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. La relazione tra Renzo Arbore e Mariangela Melato è andata avanti per oltre quarantanni dopo il primo incontro avvenuto negli anni Settanta. (Metropolitanmagazine.it)

Mariangela Melato - chi era la compagna di Renzo Arbore : “Non era solo amore tra noi” - Un amore che è durato tutta la vita, anche se abbiamo avuto altre storie, perché non era solo amore, ma stima, amicizia”. Da quel primo incontro Renzo Arbore e la sua compagna Mariangela Melato sono stati inseparabili. Dopo aver studiato presso l’Accademia di Brera, Mariangela Melato inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo alternandosi con egual successo sia in tv che al cinema. (Metropolitanmagazine.it)

Giancarlo Giannini - l’incredibile retroscena su Mariangela Melato : “15 punti in ospedale” - . In ospedale le mettono 15 punti e l’assicurazione, per non bloccare il set, ci chiede di sostituirla con un’altra attrice». Personaggi tv. Pino Insegno ancora stizzito, le critiche a “Reazione a Catena” Giancarlo Giannini, l’incredibile retroscena su Mariangela Melato: “15 punti in ospedale” Il film fu girato, dopo vari sopralluoghi, a Cala Gonone in Sardegna. (Tvzap.it)