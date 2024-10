X Factor, via alla sfida: chi sono i 12 artisti in gara. Ghali ospite della prima puntata (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – X Factor 2024 al via. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su Now si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show. Al tavolo la giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi che ‘si sfidano’ in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale ‘in esterna’ nella storia internazionale del format. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – X2024 al via. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su Now si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show. Al tavolo la giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi che ‘sino’ in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da treciascuna. Sul palco dell’XArena 12coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sedee già attesissima finale ‘in esterna’ nella storia internazionale del format.

