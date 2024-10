Ilrestodelcarlino.it - Vigor, che combini?. Domani c’è il Teramo

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Il nostro segreto è l’entusiasmo ed i risultati vengono di conseguenza". Purtroppo non sono le parole di Aldo Clementi, bensì quelle di mister Campolo, il tecnico del Sora, a fine gara. Ed il campo lo ha dimostrato a pieno. I bianconeri, così giovani, motivati e grintosi, hanno saputo regolare unache forse tanto matura non è. I rossoblu hanno disputato una prestazione non all’altezza, tra le peggiori degli ultimi anni, tanto da far mugugnare la curva (evento non certo frequente). Difficile comprendere le ragioni di questo tracollo e dire che l’ avvio di stagione è stato ottimo e l’euforia della piazza tangibile, eppure, da un paio di settimane lanon "gira" più.