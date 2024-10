VIDEO Intervento di Carlo Calenda: “Proietti è la candidata adatta a gestire l’Umbria” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Siamo qui oggi per presentare una lista che unisce Azione, Più Europa, i Socialisti e i Repubblicani. Questa lista rappresenta un’opzione riformista di centro a sostegno di Stefania Proietti, che consideriamo la candidata più adatta a gestire l’Umbria”. È quanto detto da Carlo Calenda Perugiatoday.it - VIDEO Intervento di Carlo Calenda: “Proietti è la candidata adatta a gestire l’Umbria” Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Siamo qui oggi per presentare una lista che unisce Azione, Più Europa, i Socialisti e i Repubblicani. Questa lista rappresenta un’opzione riformista di centro a sostegno di Stefania, che consideriamo lapiù”. È quanto detto da

Terni - la candidata Stefania Proietti in visita a Prisciano : “Ha ascoltato i residenti e constatato le problematiche” - Una domenica trascorsa a Terni per la candidata alla presidenza dell’Umbria del ‘Patto avanti’ Stefania Proietti. Dopo una passeggiata in centro si è recata nel quartiere di Prisciano per ascoltare le testimonianze dei residenti. Infine ha presenziato all’evento di presentazione delle liste di... (Ternitoday.it)

Regionali - la candidata Proietti inaugura il comitato elettorale. Lo slogan : "in cammino per l'Umbria" - "Felici che questa campagna elettorale sia anche occasione di socialità": con queste parole la candidata Presidente alla Regione dell'Umbria, Stefania Proietti, ha inaugurato la sede del comitato elettorale in via Mario Angeloni a Perugia. Un edificio oggetto di rigenerazione urbana che resterà... (Perugiatoday.it)

“Sono tetraplegica - sto dettando l’articolo a voce e c’è chi sta peggio di me : ha mai provato a mettersi nei panni di chi è malato?” : lettera sul fine vita a Stefania Proietti - candidata del centrosinistra in Umbria - Ora capisco che anziché fare passi avanti questo centro-sinistra non fa altro che passi indietro. Ho perso anche l’uso delle gambe, delle braccia e l’avambraccio destro. Da almeno un anno a questa parte questa battaglia è diventata un’urgenza vera e propria. A quelle parole risponde, con l’intervento che segue, Laura Santi, consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni. (Ilfattoquotidiano.it)