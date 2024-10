Vandalismo scolastico a Matelica: 21 minorenni denunciati per atti di danneggiamento (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di Vandalismo ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Matelica, dove sono stati registrati atti di danneggiamento significativi all’interno delle scuole primaria e secondaria. La situazione ha spinto i carabinieri della Stazione di Matelica a identificare e denunciare ben 21 ragazza minorenni, sottolineando la crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza e all’integrità delle strutture educative nella zona. La scoperta del degrado nella scuola Le indagini da parte delle forze dell’ordine erano iniziate già nel mese di agosto 2024, quando i carabinieri hanno ricevuto segnalazioni riguardanti un evidente degrado all’interno della scuola. Le osservazioni condotte hanno rivelato una situazione allarmante: gli infissi erano stati divelti, i vetri erano frantumati e i muri presentavano evidenti segni di Vandalismo. Gaeta.it - Vandalismo scolastico a Matelica: 21 minorenni denunciati per atti di danneggiamento Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio diha coinvolto l’Istituto Comprensivo “E. Mattei” di, dove sono stati registratidisignificativi all’interno delle scuole primaria e secondaria. La situazione ha spinto i carabinieri della Stazione dia identificare e denunciare ben 21 ragazza, sottolineando la crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza e all’integrità delle strutture educative nella zona. La scoperta del degrado nella scuola Le indagini da parte delle forze dell’ordine erano iniziate già nel mese di agosto 2024, quando i carabinieri hanno ricevuto segnalazioni riguardanti un evidente degrado all’interno della scuola. Le osservazioni condotte hanno rivelato una situazione allarmante: gli infissi erano stati divelti, i vetri erano frantumati e i muri presentavano evidenti segni di

