Una sorella: il nuovo brano di Atipico (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 18 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Alti Records e in radio il nuovo brano di Atipico dal titolo "Una sorella" e prodotto da Marco "Diniz" Di Nardo (Management).La canzone è pop e intima al contempo: esplora uno dei pensieri ricorrenti del cantautore abruzzese

“Endorfine” è il nuovo brano di ESTER - Questo avviene attraverso il rilascio delle endorfine, neurotrasmettitori che giocano un ruolo chiave nel nostro benessere emotivo. Queste esperienze non fanno che confermare il suo talento e la sua determinazione a farsi strada nel panorama musicale italiano. Il lancio del nuovo singolo “Cuore Nero” Il 6 febbraio 2024, Ester si esibirà al festival di Sanremo con il suo ultimo singolo, ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

I Santi Francesi : un nuovo brano prima del ritorno live - Dopo essersi posizionati sul podio della classifica finale, si sono guadagnati di diritto un posto tra i big della nuova edizione del Festival di Sanremo, andata in onda a Sanremo 2024. Il duo musicale pubblicherà in anteprima un anticipazione del nuovo progetto il 18 ottobre con l’uscita di Ho paura di tutto. (Velvetmag.it)

La sorpresa di Tananai in metro a Milano : canta Tango - in napoletano e incappucciato - poi “spoilera” il nuovo brano – Il video - Felpa nera, cappuccio tirato su, pesanti occhiali da sole. Tananai ha fatto una sorpresa ai pendolari del capoluogo lombardo cimentandosi nella sua Tango cantata in napoletano, poi si è esibito anche in anteprima nel suo ultimo brano Punk Love Storia. Lasciando di stucco i presenti, che dopo averlo ascoltato lo hanno fermato per selfie e autografi. (Open.online)