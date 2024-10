"Una bulla di Civitavecchia". Adesso Alan Friedman rischia davvero: lo fanno fuori da Ballando? (Di martedì 22 ottobre 2024) Alan Friedman nell'occhio del ciclone. Da concorrente di Ballando con le Stelle, il gironalista statunitense si sta facendo riconoscere per i suoi numerosi litigi. Proprio in queste ore non è passata inosservata una provocazione indirizzata a una delle giudici del programma di Rai 1: Selvaggia Lucarelli. Tutto ha avuto inizio dall'acceso dibattito avvenuto durante Domenica In, dove lo stilista e giurato Guillermo Mariotto aveva definito le sue uscite "pagliacciate". Una volta tornato a casa, il giornalista ha pubblicato un post che ha ulteriormente alimentato la polemica, condividendo un commento di un utente che attaccava la Lucarelli definendola "una bulla di Civitavecchia". Parole forti che alimentano le voci che circolano da giorni. Stando a Davide Maggio, infatti, la situazione dietro le quinte sarebbe incandescente. Liberoquotidiano.it - "Una bulla di Civitavecchia". Adesso Alan Friedman rischia davvero: lo fanno fuori da Ballando? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nell'occhio del ciclone. Da concorrente dicon le Stelle, il gironalista statunitense si sta facendo riconoscere per i suoi numerosi litigi. Proprio in queste ore non è passata inosservata una provocazione indirizzata a una delle giudici del programma di Rai 1: Selvaggia Lucarelli. Tutto ha avuto inizio dall'acceso dibattito avvenuto durante Domenica In, dove lo stilista e giurato Guillermo Mariotto aveva definito le sue uscite "pagliacciate". Una volta tornato a casa, il giornalista ha pubblicato un post che ha ulteriormente alimentato la polemica, condividendo un commento di un utente che attaccava la Lucarelli definendola "unadi". Parole forti che alimentano le voci che circolano da giorni. Stando a Davide Maggio, infatti, la situazione dietro le quinte sarebbe incandescente.

Friedman e i “toni accesi - troppo” con una redattrice a Ballando con Le Stelle : come stanno le cose? - Poi, sempre sul sito di tv, la ricostruzione dei fatti: “Nei giorni scorsi Alan Friedman si è reso protagonista di un violento scontro con una redattrice del programma, al punto che la produzione si è preoccupata di informare il cast e lo staff dell’accaduto e Rai, dal canto suo, ha inviato al concorrente una lettera di richiamo, anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ballando con le Stelle - Alan Friedman e la lite dietro le quinte : lettera di richiamo e fiori - Che, siamo sicuri, non tarderà ad arrivare. È da sempre un format fatto di competizione, discussioni e polemiche. . Toni talmente accesi che avrebbero scosso la redattrice e provocato l’immediato intervento del gruppo di lavoro di Ballando in sua difesa”. Da allora comportamento irreprensibile del giornalista”. (Dilei.it)

Alan Friedman fa infuriare la Rai : scoppia il caso a Ballando Con Le Stelle - cosa rischia il cronista - Sembrava essere tutto finito in una bolla di sapone, in realtà era soltanto l’inizio. Per restare aggiornato sulle principali notizie di cultura e spettacolo clicca qui: Meghan Markle sempre più sola: la prima foto senza anello di fidanzamento, i motivi della crisi con Harry Numeri non particolarmente soddisfacenti che rischiano di compromettere ugualmente la sua presenza nel programma. (Cityrumors.it)