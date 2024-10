Metropolitanmagazine.it - Thom Yorke gela tutti circa un possibile ritorno dei Radiohead: «Non me ne frega un ca**o»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Asi può chiedere più o meno tutto, tranne che dei. Intervistato dalla radio australiana Double J, il polistrumentista britannico ha parlato del suo lavoro con i The Smile, supergruppo formato con il chitarrista Jonny Greenwood e il batterista dei Sons Of Kemet Tom Skinner. Nato in piena pandemia di COVID-19 su idea di Greenwood, ha esordito a sorpresa sul palco del Glastonbury Festival 2021. L’anno seguente ha poi pubblicato A Light for Attracting Attention, primo album in studio. Un nuovo inizio, dunque, per i due membri della band simbolo dell’alternative rock anni Novanta. Un’attività stimolante e fresca che sembra aver distolto il frontman da qualsiasi idea di reunion, almeno per il momento. Il fandom, però, non ne vuole sapere di demordere. È lo stesso, tuttavia, a frenare gli entusiasmi.