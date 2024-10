Uominiedonnenews.it - The Family, Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Devin E Aslan Indagano Sull’Omicidio Di Ergun!

Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Thedal 28al 1perde la vita in un incidente stradale che sembra essere, in realtà, un omicidio.combattono per scoprire la verità! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 28al 1, al centro dell’attenzione tornacon una tragedia che la riguarda direttamente. Suo padre perde la vita in un incidente stradale e dietro questo drammatico avvenimento sembra possa nascondersi Hulya. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti?scopre una volta per tutte che può rimanere incinta e che è stato proprio suo padre ad aver falsificato le analisi.non riesce a perdonarlo e così lo denuncia per falso ideologico, reato grave considerando che l’uomo è un medico.