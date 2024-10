Tentò di dare fuoco alla moglie, poi la uccise a mani nude: Giuseppe Lacarpia si suicida in carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) che era stato fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di essere il responsabile del femminicidio della moglie Maria Arcangela Turturo, si è suicidato in carcere. L’uomo è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria durante il turno della notte. Lacarpia, stando alla ricostruzione delle indagini, aveva dato fuoco all’auto della donna mentre lei si trovava all’interno. Quando la vittima ha tentato di fuggire, lui l’ha uccisa a mani nude. alla scena avevano assistito alcuni testimoni che hanno dichiarato di aver visto il 65enne che bloccava la donna a terra con un ginocchio sul torace. Dopo essere stata soccorsa e portata in ospedale, la 60enne è riuscita a raccontare cos’era accaduto, ma poi è deceduta. L’uomo si è difeso dichiarando che in realtà stava cercando di rianimare la moglie. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024), il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) che era stato fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di essere il responsabile del femminicidio dellaMaria Arcangela Turturo, si èto in. L’uomo è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria durante il turno della notte., standoricostruzione delle indagini, aveva datoall’auto della donna mentre lei si trovava all’interno. Quando la vittima ha tentato di fuggire, lui l’ha uccisa ascena avevano assistito alcuni testimoni che hanno dichiarato di aver visto il 65enne che bloccava la donna a terra con un ginocchio sul torace. Dopo essere stata soccorsa e portata in ospedale, la 60enne è riuscita a raccontare cos’era accaduto, ma poi è deceduta. L’uomo si è difeso dichiarando che in realtà stava cercando di rianimare la

Femminicidio di Gravina - Giuseppe Lacarpia si suicida in carcere : era accusato di aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo - I fatti per cui è finito in carcere risalgono alla notte tra 5 e 6 ottobre: Lacarpia, di ritorno da una festa in famiglia con la moglie, avrebbe dato fuoco all'auto mentre la donna si trovava ancora all'interno e poi, quando la 60enne ha provato a fuggire, l'avrebbe immobilizzata a terra causandole fratture alle gambe e al torace. (Quotidiano.net)

Tragedia nel carcere di Bari : Giuseppe Lacarpia si toglie la vita dopo l’omicidio della moglie - La morte dell’uomo ha generato interrogativi sia sulla sua vita che sulla vita della moglie e sulla società che può aver contribuito a un simile omicidio. Le indagini continueranno per comprendere a fondo la dinamica della sua morte all’interno di una struttura penitenziaria, e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. (Gaeta.it)

Femminicidio di Gravina - si suicida in carcere Giuseppe Lacarpia - l’uomo che aveva dato fuoco e poi ucciso la moglie schiacciandola - Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo, si è suicidato. La vittima è morta in ospedale ad Altamura, ma ha fatto in tempo a raccontare ciò che era appena accaduto. Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, tra il 5 e il 6 ottobre l’uomo avrebbe dapprima simulato un incidente ... (Ilfattoquotidiano.it)