Sydney Sweeney interpreterà Kim Novak nel film Scandalous, diretto da Colman Domingo (Di martedì 22 ottobre 2024) Colman Domingo e Sydney Sweeney, star di Euphoria, saranno impegnati come regista e protagonista di un nuovo film ispirato a una storia vera. Colman Domingo debutterà come regista di un film in occasione di Scandalous, un nuovo film prodotto da Miramax che vedrà protagonista anche Sydney Sweeney nel ruolo di Kim Novak. Le riprese si svolgeranno a Los Angeles al termine del lavoro previsto sul set della terza stagione di Euphoria, serie che vede protagoniste proprio le due star. Cosa racconterà il film Scandalous avrà al centro la storia d'amore clandestina, avvenuta nel 1957, tra la star del cinema Kim Novak e l'attore Sammy Davis Jr. La coppia sarà interpretata da Sydney Sweeney e David Jonsson. Novak e Davis Jr erano due vere Movieplayer.it - Sydney Sweeney interpreterà Kim Novak nel film Scandalous, diretto da Colman Domingo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024), star di Euphoria, saranno impegnati come regista e protagonista di un nuovoispirato a una storia vera.debutterà come regista di unin occasione di, un nuovoprodotto da Miramax che vedrà protagonista anchenel ruolo di Kim. Le riprese si svolgeranno a Los Angeles al termine del lavoro previsto sul set della terza stagione di Euphoria, serie che vede protagoniste proprio le due star. Cosa racconterà ilavrà al centro la storia d'amore clandestina, avvenuta nel 1957, tra la star del cinema Kime l'attore Sammy Davis Jr. La coppia sarà interpretata dae David Jonsson.e Davis Jr erano due vere

