Stellantis, Landini: “Il tavolo va fatto a Palazzo Chigi, dopo un anno al Mimit zero risultati” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il leader della Cgil all'Adnkronos: "Urso è impegnato a discutere con Orsini della legge di bilancio, i sindacati non li convoca. La premier si occupa più dell'Albania che dei problemi del Paese" "Leggo sui giornali che Urso è particolarmente impegnato a discutere con Confindustria e con Orsini della legge di bilancio, ma le organizzazioni sindacali Sbircialanotizia.it - Stellantis, Landini: “Il tavolo va fatto a Palazzo Chigi, dopo un anno al Mimit zero risultati” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il leader della Cgil all'Adnkronos: "Urso è impegnato a discutere con Orsini della legge di bilancio, i sindacati non li convoca. La premier si occupa più dell'Albania che dei problemi del Paese" "Leggo sui giornali che Urso è particolarmente impegnato a discutere con Confindustria e con Orsini della legge di bilancio, ma le organizzazioni sindacali

