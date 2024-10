Stefano De Martino, l’imitazione di Luigi Esposito a GialappaShow è geniale (Di martedì 22 ottobre 2024) L’infanzia difficile, il lato B sempre in bella mostra, le battute su Amadeus e quel paragone forzato con Renzo Arbore: la nuova imitazione di Stefano De Martino proposta a GialappaShow e realizzata da Luigi Esposito del duo Gigi & Ross è semplicemente geniale. A interagire con lui sono stati il Mago Forest e i due della Gialappa rimasti, ovvero Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che hanno ironizzato sul suo modo di parlare e di servire la Rai. “Stefano De Martino non è il nuovo Renzo Arbore, è Renzo Arbore a essere il vecchio Stefano De Martino“, dice Luigi Esposito. E ancora: “Con Affari Tuoi ho fatto il 27% di share. Volevo salutare il mio grande collega e predecessore Amadeus. Se vuoi, Amadeus, uniamo gli ascolti e facciamo il 30%“. Fino alle battute sul Festival di Sanremo che punta a condurre nel dopo Carlo Conti. Biccy.it - Stefano De Martino, l’imitazione di Luigi Esposito a GialappaShow è geniale Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’infanzia difficile, il lato B sempre in bella mostra, le battute su Amadeus e quel paragone forzato con Renzo Arbore: la nuova imitazione diDeproposta ae realizzata dadel duo Gigi & Ross è semplicemente. A interagire con lui sono stati il Mago Forest e i due della Gialappa rimasti, ovvero Giorgio Gherarducci e Marco Santin, che hanno ironizzato sul suo modo di parlare e di servire la Rai. “Denon è il nuovo Renzo Arbore, è Renzo Arbore a essere il vecchioDe“, dice. E ancora: “Con Affari Tuoi ho fatto il 27% di share. Volevo salutare il mio grande collega e predecessore Amadeus. Se vuoi, Amadeus, uniamo gli ascolti e facciamo il 30%“. Fino alle battute sul Festival di Sanremo che punta a condurre nel dopo Carlo Conti.

