Starman come finisce la pellicola Sci-fi del 1984 con protagonista Jeff Bridges

Starman di John Carpenter si conclude con l'addio tra Starman e Jenny. I due si scambiano un appassionato bacio d'addio. E l'extraterrestre dona alla donna la sua ultima sfera di energia, in modo tale che il figlio che Jenny porta in grembo potrà usarla in futuro. Dopo aver intercettato una sonda con alcuni messaggi di saluto inviati dal pianeta Terra, un alieno decide di partire. Mentre si trova nei pressi dell'atmosfera terrestre, l'astronave viene attaccata da alcuni velivoli militari, riportando diversi danni. Costretto a un atterraggio di fortuna, l'essere inizia a cercare una forma di vita con cui poter interagire. Arrivato nei pressi dell'abitazione di Jenny Hayden (Karen Allen), da poco rimasta vedova, l'extraterrestre assume le sembianze del marito defunto.