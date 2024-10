Sicilia terra di avvistamenti Ufo e "contattisti": le storie di chi racconta di aver incontrato gli alieni (Di martedì 22 ottobre 2024) Sicilia, terra di avvistatori di Ufo e "contattisti", cioè chi afferma di essere entrato in contatto con presunti alieni. E, a volte, di essere persino salito a bordo delle astronavi. La regione si piazza al sesto posto in Italia per numero di segnalazioni riguardanti Oggetti volanti non Cataniatoday.it - Sicilia terra di avvistamenti Ufo e "contattisti": le storie di chi racconta di aver incontrato gli alieni Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)di avvistatori di Ufo e "", cioè chi afferma di essere entrato in contatto con presunti. E, a volte, di essere persino salito a bordo delle astronavi. La regione si piazza al sesto posto in Italia per numero di segnalazioni riguardanti Oggetti volanti non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicilia terra di avvistamenti Ufo e "contattisti" : le storie di chi racconta di aver incontrato gli alieni - Sicilia, terra di avvistatori di Ufo e "contattisti", cioè chi afferma di essere entrato in contatto con presunti alieni. E, a volte, di essere persino salito a bordo delle astronavi. La regione si piazza al sesto posto in Italia per numero di segnalazioni riguardanti Oggetti volanti non... (Palermotoday.it)

Nubifragi a Catania : strade allagate e auto trascinate. I video del ciclone mediterraneo sulla Sicilia - Alla base della loro formazione c’è lo scontro tra l’aria calda del Mar Mediterraneo – particolarmente alta la sua temperatura quest’anno anche a causa degli strascichi di El Niño – e le correnti d’aria fredda dell’autunno. it in passato avevano una frequenza decennale ma per via del riscaldamento globale causato dalle attività umane oggigiorno si verificano anche due o tre volte l’anno. (Open.online)

Maltempo estremo - colpito anche il Sud : in Calabria e Sicilia possibile uragano mediterraneo - E’ maltempo estremo da Nord a Sud. «Il sistema ciclonico - spiega - assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del Mar Tirreno, approfondendosi in modo violento. Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull'Italia. . iLMeteo. E’ quanto conferma Antonio Sanò, meteorologo del sito www. (Gazzettadelsud.it)