Siccità in Sicilia, Schifani al commissario per l'emergenza: "Riattivare al più presto i tre dissalatori" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ho rappresentato al commissario Dell’Acqua l’importanza di Riattivare il prima possibile i tre dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani, ormai dismessi da oltre dieci anni. Il governo della Regione ha già individuato nella sua strategia le risorse necessarie, stanziando 90 milioni di euro Palermotoday.it - Siccità in Sicilia, Schifani al commissario per l'emergenza: "Riattivare al più presto i tre dissalatori" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ho rappresentato alDell’Acqua l’importanza diil prima possibile i tredi Porto Empedocle, Gela e Trapani, ormai dismessi da oltre dieci anni. Il governo della Regione ha già individuato nella sua strategia le risorse necessarie, stanziando 90 milioni di euro

