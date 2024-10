Sequestrato tre giorni per un debito: giovane imbavagliato e picchiato, le foto inviate ai genitori (Di martedì 22 ottobre 2024) A Capodanno un giovane cinese è stato picchiato e Sequestrato tre giorni tra Torino e Barge, in provincia di Cuneo. Dopo nove mesi di indagini, la Questura di Torino ha emesso 8 misure cautelari, di cui tre arresti ai domiciliari. Fanpage.it - Sequestrato tre giorni per un debito: giovane imbavagliato e picchiato, le foto inviate ai genitori Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Capodanno uncinese è statotretra Torino e Barge, in provincia di Cuneo. Dopo nove mesi di indagini, la Questura di Torino ha emesso 8 misure cautelari, di cui tre arresti ai domiciliari.

