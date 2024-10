Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone si proietta verso nuovi record di longevità e guarda a Milano-Cortina 2026

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il 28 Dicembre 2007faceva il suo esordio in Coppa del Mondo nel gigante di Lienz. Diciassette anni dopo la valdostana sarà ancora una volta al cancelletto di partenza, per un’altra stagione da vivere da protagonista e con grandi obiettivi da centrare. Una carriera veramente fenomenale quella di, capace di conquistare una Coppa generale, oltre alle altre sfere di cristallo delle specialità (gigante, superG e combinata). Sicuramentepuò essere denominata come la “donna dei”. Nessuno è stato capace a vincere in Coppa del Mondo in gigante a 33 anni compiuti e lei lo ha fatto più volte nella scorsa stagione, con la magica doppietta a Tremblant e poi con i successi ad Are e Saalbach, mancando davvero di pochissimi punti la coppa di specialità, finita nelle mani di Lara Gut-Behrami.