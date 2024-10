Schlein faccia di bronzo: Emilia sott'acqua e lei dà lezioni alla Liguria (Di martedì 22 ottobre 2024) Elly Schlein pulcino bagnato. La segretaria ha scoperto che domenica e lunedì si vota in Liguria e da una settimana gira forsennatamente la regione. Nei dieci giorni che precedono l'appuntamento alle urne, ci andrà più volte di quanto non ha fatto nell'anno e mezzo da che è segretaria. C'è da sostenere la candidatura di Andrea Orlando, del ridotto campo progressista, al quale non pare siano sufficienti per vincere i retaggi dell'inchiesta che ha decapitato la maggioranza di Giovanni Toti. E allora tutto fa brodo, anche la pioggia. Il guaio però dell'applicarsi tardivamente è che non si conosce la realtà di cui si parla, ci si ferma alle impressioni superficiali. Schlein ha visto che in Liguria ha piovuto molto e quindi ha attaccato la giunta uscente a testa bassa, facendo finta di non sapere che Bucci e Toti potevano e possono in terra, non in cielo fra le nubi. Liberoquotidiano.it - Schlein faccia di bronzo: Emilia sott'acqua e lei dà lezioni alla Liguria Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ellypulcino bagnato. La segretaria ha scoperto che domenica e lunedì si vota ine da una settimana gira forsennatamente la regione. Nei dieci giorni che precedono l'appuntamento alle urne, ci andrà più volte di quanto non ha fatto nell'anno e mezzo da che è segretaria. C'è da sostenere la candidatura di Andrea Orlando, del ridotto campo progressista, al quale non pare siano sufficienti per vincere i retaggi dell'inchiesta che ha decapitato la maggioranza di Giovanni Toti. E allora tutto fa brodo, anche la pioggia. Il guaio però dell'applicarsi tardivamente è che non si conosce la realtà di cui si parla, ci si ferma alle impressioni superficiali.ha visto che inha piovuto molto e quindi ha attaccato la giunta uscente a testa bassa, facendo finta di non sapere che Bucci e Toti potevano e possono in terra, non in cielo fra le nubi.

