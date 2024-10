Rischio idrogeologicocommis inchiesta

Rischio idrogeologico,commis.inchiesta (Di martedì 22 ottobre 2024) 21.44 Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di istituire "una commissione parlamentare di inchiesta sul Rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019". I voti favorevoli sono stati 136, i contrari 81 e 2 gli astenuti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 21.44 Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di istituire "una commissione parlamentare disulidrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019". I voti favorevoli sono stati 136, i contrari 81 e 2 gli astenuti.

Commissione d'inchiesta su rischio idrogeologico - ok Camera - La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. (Quotidiano.net)

