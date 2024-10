Quando si tratta di gonne, siamo tutte amiche per la pelle (Di martedì 22 ottobre 2024) amiche per la pelle. Le passerelle l’hanno consacrata come la tendenza definitiva di questa stagione e si declina su ogni capo del guardaroba, a cominciare dalle gonne di pelle Autunno 2024. Un fil rouge che accomuna tutti i designer e i fashion brand. Non ce n’è uno che non ne abbia inserito in collezione almeno una. Iodonna.it - Quando si tratta di gonne, siamo tutte amiche per la pelle Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024)per la. Le passerelle l’hanno consacrata come la tendenza definitiva di questa stagione e si declina su ogni capo del guardaroba, a cominciare dallediAutunno 2024. Un fil rouge che accomuna tutti i designer e i fashion brand. Non ce n’è uno che non ne abbia inserito in collezione almeno una.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abiti midi - jeans lusinghieri - gonne trasparenti e giacche di pelle. Cosa indossare in vista di una serata al lume di candela - per fare colpo a partire dal look - Come indossare la spilla in outfit ad alto tasso di glamour Leather touch Una giacca in pelle su un outfit total black è sempre una buona idea (Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images) Dopo il tramonto, un capo in pelle renderà immediatamente più grintoso e intrigante il look da appuntamento. (Iodonna.it)

Insieme a gonne midi - capi in pelle e jeans vintage. La camicia a quadri conquista i look del momento - per l'ufficio o le vacanze. Parola di Bottega Veneta - Prendendo spunto dallo steet style, ad esempio, la blusa stampata potrebbe arricchirsi di una cravatta in una tonalità a contrasto, per cavalcare ancora una volta il confine tra maschile e femminile. Spazio alla fantasia. Non ha perso tempo Bottega Veneta, che nella collezione Pre-Fall 2024 ha fornito un esempio impareggiabile di come rendere questo item davvero raffinato. (Iodonna.it)

In versione texana - come anfibi o in pelle - gli stivali restano protagonisti dei look della stagione calda. Insieme a mini abiti - gonne lunghe e vestiti a fiori - Il top in parte a costine e in parte a peplo si porta con i pantaloncini al ginocchio nella stessa tonalità d’azzurro, per un ensemble monocromatico e sofisticato. Perché, allora, non provare ad indossarlo insieme a stivali al ginocchio in pelle lucida, magari in una sfumatura brillante che non passa inosservata. (Iodonna.it)