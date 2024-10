Prende forma la nuova scuola Repubblica, prossimo step il posizionamento dei tramezzi interni (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo sopralluogo della sindaca Franca Foronchi e dell’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni nel cantiere di via della Resistenza dove sta Prendendo sempre più corpo e forma la nuova scuola Repubblica. A settembre sono arrivati i prefabbricati e ora, nell’arco di un mese e mezzo Riminitoday.it - Prende forma la nuova scuola Repubblica, prossimo step il posizionamento dei tramezzi interni Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo sopralluogo della sindaca Franca Foronchi e dell’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni nel cantiere di via della Resistenza dove stando sempre più corpo ela. A settembre sono arrivati i prefabbricati e ora, nell’arco di un mese e mezzo

Prende forma la nuova edizione di Pechino Express : ecco chi sono le squadre in gara! - E gli altri? Non resta che attendere per scoprirlo… . II mago di Tiktok sarà accompagnato in questa esperienza da un suo amico”. Si tratterebbe di Jey Lillo, ex fidanzato dell’amatissima attrice di Mare Fuori Maria Esposito. Stiamo parlando di Totò Schillaci, morto prematuramente a causa di un brutto male. (Donnapop.it)

Stipendio docenti e ATA artt. 47 e 70 : si continuerà a ricevere con qualifica di ruolo. Nuova procedura su rata dicembre. INFORMATIVA - . L'Informativa fa riferimento al Messaggio NoiPA del 30 settembre, in cui si comunicava che i contratti di tale tipologia da quest'anno sono gestiti centralmente dal sistema NoiPA in cooperazione applicativa con il sistema SIDI con esclusione di qualsiasi intervento da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato. (Orizzontescuola.it)

A Avezzano prende forma la nuova stagione del Partito Democratico : congresso in vista - I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di attuare un’azione efficace, capace di contrastare le decisioni della destra, evidenti anche nella gestione della crisi dei tribunali minori e delle vertenze industriali legate a Marelli e Lfoundry. Facebook WhatsApp Twitter L’Assemblea provinciale del Partito Democratico si è tenuta ieri ad Avezzano presso la sede di XX Settembre, segnando ... (Gaeta.it)