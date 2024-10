Post alluvione, piove in Emilia Romagna. Allerta lungo il Po (Di martedì 22 ottobre 2024) In diverse zone del paese si contano i danni dell’alluvione che si è abbattuta dall’Emilia alla Calabria, fino alla Sicilia. Allerta lungo il Po per possibili esondazioni. Il quadro generale nel servizio di Barbara Masulli. Post alluvione, piove in Emilia Romagna. Allerta lungo il Po TG2000. Tv2000.it - Post alluvione, piove in Emilia Romagna. Allerta lungo il Po Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In diverse zone del paese si contano i danni dell’che si è abbattuta dall’alla Calabria, fino alla Sicilia.il Po per possibili esondazioni. Il quadro generale nel servizio di Barbara Masulli.inil Po TG2000.

