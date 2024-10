Pioggia e frane. La sp 108 chiusa per lavori (Di martedì 22 ottobre 2024) A seguito del maltempo di questi giorni, la Provincia informa che attualmente risulta chiusa al transito per frane la provinciale 108 in prossimità del ponte Pianello sul Secchia (Castelnovo Monti, foto). La montagna registra una Pioggia leggera con cielo coperto e nebbia piuttosto intensa nella vallate appenniniche. Vista però la perturbazione continua, seppur lieve, questo inevitabilmente provoca qualche movimento franoso che va ad incidere sulla viabilità, soprattutto nelle zone maggiormente a rischio. Ieri è iniziato un interventi di disgaggio sulla parte franosa della strada provinciale 108 che dal Pianello (Villa Minozzo) prosegue in direzione di Carnola (Castelnovo Monti).Tale strada resta chiusa al transito, per motivi di sicurezza, fino al termine dei lavoro. Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e frane. La sp 108 chiusa per lavori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A seguito del maltempo di questi giorni, la Provincia informa che attualmente risultaal transito perla provinciale 108 in prossimità del ponte Pianello sul Secchia (Castelnovo Monti, foto). La montagna registra unaleggera con cielo coperto e nebbia piuttosto intensa nella vallate appenniniche. Vista però la perturbazione continua, seppur lieve, questo inevitabilmente provoca qualche movimento franoso che va ad incidere sulla viabilità, soprattutto nelle zone maggiormente a rischio. Ieri è iniziato un interventi di disgaggio sulla parte franosa della strada provinciale 108 che dal Pianello (Villa Minozzo) prosegue in direzione di Carnola (Castelnovo Monti).Tale strada restaal transito, per motivi di sicurezza, fino al termine dei lavoro.

