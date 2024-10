Omicidio Candido Montini, il 17enne accusato del delitto trovato grazie al Dna come nel caso di Yara Gambirasio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il minorenne è stato rintracciato attraverso le analisi del Dna prelevato a tutti gli abitanti di Garzeno (Como): sarebbe un lontano parente della vittima. L'ipotesi della rapina finita male. Fanpage.it - Omicidio Candido Montini, il 17enne accusato del delitto trovato grazie al Dna come nel caso di Yara Gambirasio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il minorenne è stato rintracciato attraverso le analisi del Dna prelevato a tutti gli abitanti di Garzeno (Como): sarebbe un lontano parente della vittima. L'ipotesi della rapina finita male.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Garzeno - musica trap e amicizie pericolose : chi è il 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini - Ieri sera la nonna del ragazzo, parlando con i giornalisti fuori dalla caserma dei carabinieri, aveva detto che il nipote non poteva essere stato, perché quel giorno era a lezione di scuola guida per la moto. Chi è il ragazzo sospettato Il ragazzo fermato è cresciuto in zona, ha la passione della musica trap - sulla rete ci sono un paio di brani realizzati da lui - e qualche amicizia ... (Ilgiorno.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne sospettato è un parente della vittima Candido Montini - Nei giorni scorsi, i carabinieri di Como avevano convocato il giovane assieme ai genitori in caserma chiedendo a padre e madre di dare il loro consenso al prelievo del dna, necessario per la minore età, del figlio, e lo avevano sentito come persona informata sui fatti. . Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana e non cugino di primo grado dell'ex ... (Tg24.sky.it)

Candido Montini - il minorenne fermato per omicidio nega tutto. Dall'alibi che non regge alle tracce di sangue e le impronte : cosa non torna - Chi si aspettava una confessione, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne, fermato per l?omicidio di Candido Montini, ha negato tutto.... (Leggo.it)