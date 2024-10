Olio, dalla pianta al gusto in tavola (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì dalle ore 10 alle ore 13, incontro gratuito per i soci Confesercenti e gli appassionati di enogastronomia al Museo Suprevo. Nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, Confesercenti Toscana promuove un evento dedicato all’Olio d’oliva. L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso il museo SuprEvo a Monte San Savino. Nel percorso interattivo i partecipanti impareranno a conoscere l’Olio dalla pianta alla messa in tavola e potranno visitare gratuitamente il museo e assaporare una degustazione di piatti della tradizione toscana conditi con l’Olio toscano protagonista dell’iniziativa rivolta sia agli operatori del settore della ristorazione e della ricettività, sia agli appassionati di enogastronomia. Lanazione.it - Olio, dalla pianta al gusto in tavola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì dalle ore 10 alle ore 13, incontro gratuito per i soci Confesercenti e gli appassionati di enogastronomia al Museo Suprevo. Nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, Confesercenti Toscana promuove un evento dedicato all’d’oliva. L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso il museo SuprEvo a Monte San Savino. Nel percorso interattivo i partecipanti impareranno a conoscere l’alla messa ine potranno visitare gratuitamente il museo e assaporare una degustazione di piatti della tradizione toscana conditi con l’toscano protagonista dell’iniziativa rivolta sia agli operatori del settore della ristorazione e della ricettività, sia agli appassionati di enogastronomia.

