"Oktober Fest un successo, lavoreremo per il prossimo anno" (Di martedì 22 ottobre 2024) SAN MICHELE SALENTINO - La Puglia ama la birra. Questo è emerso dalla quinta edizione dell'Oktoberfesct che ha animato il secondo e il terzo fine settimana di ottobre. Un'intuizione che si è rivelata vincente in pochi anni, quindi, quella della Pro Loco di San Michele Salentino che, di concerto Brindisireport.it - "Oktober Fest un successo, lavoreremo per il prossimo anno" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) SAN MICHELE SALENTINO - La Puglia ama la birra. Questo è emerso dalla quinta edizione dell'fesct che ha animato il secondo e il terzo fine settimana di ottobre. Un'intuizione che si è rivelata vincente in pochi anni, quindi, quella della Pro Loco di San Michele Salentino che, di concerto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

OktoBergFest - intrattenimento musicale e arte : cosa fare stasera a Bergamo e provincia - - Associazione Seriatese Arti Visive con il patrocino collaborazione e contributo Città di Seriate. . Si potranno trovare birre bavaresi e bergamasche – cucina tradizionale – party – show – live music. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 21 ottobre. 30 al ristorante pizzeria friggitoria Manuè di Azzano San Paolo si terrà una serata con intrattenimento ... (Bergamonews.it)

Oktoberfest - Sacrae Scenae - Il Re Leone - castagne e mele : il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano tante castagnate, il festival cinematografico “Sacrae Scenae” ad Ardesio, lo spettacolo con Paolo Cevoli a Dalmine, commedie dialettali a Leffe e a Treviglio, la Camminata in rosa per la prevenzione del cancro al seno, la Festa della mela a Moio de’ Calvi e lo spettacolo “Il Re Leone” a Parre. (Bergamonews.it)

Oktober SiroFest a Struppa - evento in stile bavarese con piatti tipici - birra e musica - La Parrocchia San Siro di Struppa celebra l'autunno con una grande festa in stile bavarese: sabato 19 ottobre, presso l'Area Dotta a partire dalle 19, si svolgerà infatti l'Oktober SiroFest. Nel menù tante prelibatezze tipiche come spätzle, würstel, strudel, oltre a birra, musica e... (Genovatoday.it)