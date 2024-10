Nautica, entra in vigore nuovo regolamento attuazione codice: Confindustria presenta novità (Di martedì 22 ottobre 2024) Molte le novità che riguardano cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccola Nautica E' entrato in vigore ieri, 21 ottobre 2024, il nuovo regolamento di attuazione del codice della Nautica da diporto (decreto 17 settembre 2024, n. 133, regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), frutto dell'intensa attività di rappresentanza della filiera della Sbircialanotizia.it - Nautica, entra in vigore nuovo regolamento attuazione codice: Confindustria presenta novità Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Molte leche riguardano cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccolaE'to inieri, 21 ottobre 2024, ildideldellada diporto (decreto 17 settembre 2024, n. 133,di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), frutto dell'intensa attività di rapnza della filiera della

Codice della Nautica da Diporto 2024. Entra in vigore il 21 ottobre - Il regolamento aggiorna anche le norme relative alle dotazioni di sicurezza Il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto 2024 è stato aggiornato con il Decreto 133/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel settembre 2024: entra in vigore il 21 ottobre 2024. Le principali . (Ilgiornaleditalia.it)