Milan il colpo è chiuso | affare da 10 milioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la vittoria con l’Udinese di sabato 19, il– poco prima della sfida Champions contro il Bruges – annuncia il. La vittoria di sabato 19 contro l’Udinese, sofferta e conquistata con la giusta grinta, ha allentato la tensione intorno aello. La squadra di Fonseca è chiamata a ripetersi proprio questa sera con il Bruges per il terzo turno di Champions League. Ilannuncia un: spesi 10– Serieanews.comLa rosa a disposizione di Fonseca potrebbe presto allargarsi, visto che la dirigenza vuole investire già nella prossima finestra di mercato. In difesa, nonostante i malumori per la cessione di Kalulu, non arriverà più nessuno, visto il recente annuncio del, Gabbia prolunga il contratto Ilsi assicura le prestazioni di Matteo Gabbia per il futuro.