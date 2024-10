Meteo Roma del 22-10-2024 ore 19:15 (Di martedì 22 ottobre 2024) Meteo venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità regolare in transito tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emilia Romagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emilia Romagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità momento con piogge e temporali sparsi anche intensi tra Emilia Romagna e Piemonte Veneto e asciutto altrove con schiarite sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti piogge e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo più intenso tra Sicilia e ... Romadailynews.it - Meteo Roma del 22-10-2024 ore 19:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità regolare in transito tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emiliagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emiliagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità momento con piogge e temporali sparsi anche intensi tra Emiliagna e Piemonte Veneto e asciutto altrove con schiarite sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti piogge e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo più intenso tra Sicilia e ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La crisi climatica non dà tregua : allerta meteo rossa in Veneto - arancione in Emilia-Romagna. Allarme anche in Lombardia e Sardegna - 000, ma i numeri sono in diminuzione in tutte le province. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria e su alcuni territori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. L'articolo La crisi climatica non dà tregua: allerta meteo rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna. L’attenzione resta alta anche su Parma e Reggio Emilia. (Ilfattoquotidiano.it)

Regione Emilia-Romagna richiede stato di emergenza per affrontare i danni meteorologici - Queste azioni hanno compreso una serie di interventi mirati per far fronte ai danni e garantire assistenza alla popolazione colpita. La richiesta di stato di emergenza e le sue implicazioni Il documento ufficiale, firmato dalla presidente facente funzione Irene Priolo, è stato indirizzato alla presidente del Consiglio, al ministero per la Protezione Civile e al Capo dipartimento della Protezione ... (Gaeta.it)

Nuova ondata di maltempo in Romagna - scatta l'allerta meteo : "Possibili frane e fenomeni di ruscellamento" - . . Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. Dalla mezzanotte di oggi martedì 22 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 23, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 146 della Protezione civile regionale, gialla per criticità idraulica. (Ravennatoday.it)