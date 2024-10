Medioriente, raid di Israele su Beirut: quattro morti tra cui un bambino (Di martedì 22 ottobre 2024) Continua a salire il numero delle vittime libanesi da quando Israele ha aperto il fuoco sul Paese e soprattutto su Beirut. quattro persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita nel raid israeliano avvenuto nei sobborghi meridionali della Capitale, dove l’Idf aveva individuato un bunker di Hezbollah, poco distante dall’ospedale Hariri. L’esercito dello Stato ebraico, invece, questa mattina ha riferito di aver identificato 20 missili provenienti dal Libano mentre i media locali hanno fatto sapere che Hezbollah avrebbe preso di mira una base militare vicino a Tel Aviv. IN DIRETTA 07:45 Media Israele: “Base militare di Tel Aviv presa di mira da Hezbollah” “L’esercito afferma che cinque razzi hanno preso di mira il centro di Israele nell’ultimo sbarramento e altri 15 hanno preso di mira il nord”. Lo riportano i media israeliani. Lapresse.it - Medioriente, raid di Israele su Beirut: quattro morti tra cui un bambino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Continua a salire il numero delle vittime libanesi da quandoha aperto il fuoco sul Paese e soprattutto supersone, tra cui un, hanno perso la vita nelisraeliano avvenuto nei sobborghi meridionali della Capitale, dove l’Idf aveva individuato un bunker di Hezbollah, poco distante dall’ospedale Hariri. L’esercito dello Stato ebraico, invece, questa mattina ha riferito di aver identificato 20 missili provenienti dal Libano mentre i media locali hanno fatto sapere che Hezbollah avrebbe preso di mira una base militare vicino a Tel Aviv. IN DIRETTA 07:45 Media: “Base militare di Tel Aviv presa di mira da Hezbollah” “L’esercito afferma che cinque razzi hanno preso di mira il centro dinell’ultimo sbarramento e altri 15 hanno preso di mira il nord”. Lo riportano i media israeliani.

