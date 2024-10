Lapresse.it - Manovra: Bernabè, tetto a stipendi manager? Scelta di immagine più che risparmio

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) – L’idea di abbassare ilmassimo per glideidelle imprese pubbliche “credo sia più una decisione diche non effettivamebte diretta a ridurre la spesa pubblica, che in questo modo non si ridurrebbe nemmeno di tanto”. Così Franco, imprenditore, già amministratore delegato di Eni e Telecom, interpellato da LaPresse sull’ipotesi di unalle retribuzioni per gli organi di vertice di partecipate o enti statali al livello dell’indennità percepita dalla premier”. Attualmente ipubblici non possono guadagnare più di 240mila euro all’anno, sulla base del limite introdotto dal governo Monti nel 2011, ma ora, stando a quanto annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, scenderebbe a 160mila euro lordi annui.