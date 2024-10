Maltempo in Toscana: nuova allerta meteo per le zone centro-meridionali (Di martedì 22 ottobre 2024) Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre.L'avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti riguarda la Toscana centro-meridionale e l'Arcipelago.Oggi precipitazioni Pisatoday.it - Maltempo in Toscana: nuova allerta meteo per le zone centro-meridionali Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unaè stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre.L'avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti riguarda la-meridionale e l'Arcipelago.Oggi precipitazioni

