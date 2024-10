Maltempo di ottobre, chiesto lo stato di emergenza nazionale e un primo stanziamento di 50 milioni di euro (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito Cesenatoday.it - Maltempo di ottobre, chiesto lo stato di emergenza nazionale e un primo stanziamento di 50 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni la richiesta di deliberazione dellodidi rilievoper gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito

Alluvione - la Regione chiede lo stato di emergenza - La presidente facente funzione ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito l’Emilia-Romagna a partire dallo scorso 17... (Parmatoday.it)

Maltempo - allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po. Stato di emergenza in Sicilia - Allerta arancione invece per altre zone della regione (Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese), della Lombardia (Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale) e per alcuni corsi d’acqua in Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige) (LE PREVISIONI). (Tg24.sky.it)

Maltempo Sicilia - deliberato dalla giunta lo stato di emergenza - assegnati 2 - 8 milioni - » Il nostro obiettivo principale è garantire prima di tutto la sicurezza dei cittadini e ripristinare la rete viaria regionale dove ha subito gravi danni. Isola di Stromboli Sull’isola di Stromboli, verranno effettuati lavori per rimuovere i detriti che ostacolano la viabilità su alcune strade, compromettendo la mobilità ; in particolare, nella frazione di Ginostra, saranno eliminati i ... (Dayitalianews.com)