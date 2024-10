Macelleria di guerra

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il numero dei morti russi e ucraini è chiaramente un segreto. Però ci dovrebbe essere un modo per valutare all’incirca la dimensione delle perdite.Igor RubbianiVia email Gentile lettore, come ho scritto più volte, il numero delle perdite non è di facile deduzione. Le stime variano fortemente, da 100 mila morti per parte a ben oltre un milione, ma sono tutte sospette di partigianeria. Inoltre quando i militari parlano di perdite non intendono solo i morti ma anche i feriti incapacitati a continuare il servizio. Perfino quest’ultima categoria, “feriti incapacitati”, è ardua da definire. Mesi fa, a causa della scarsità di uomini, il governo ucraino ha varato nuove regole draconiane per feriti e invalidi: per esempio, chi ha avuto una gamba amputata e sostituita da una protesi deve tornare al fronte se l’amputazione è sotto il ginocchio, ma è esentato se è sopra il ginocchio.