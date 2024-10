Liam Payne aveva assunto cocaina rosa: cos'è? Effetti, costo e consumatori. «Molto diffusa anche in Italia fra giovani e non» (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima di morire Liam Payne aveva assunto, fra le varie sostanze, anche cocaina rosa. A rivelarlo sono i test tossicologici eseguiti sul corpo del cantante morto settimana scorsa in Argentina, dopo Ilmessaggero.it - Liam Payne aveva assunto cocaina rosa: cos'è? Effetti, costo e consumatori. «Molto diffusa anche in Italia fra giovani e non» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima di morire, fra le varie sostanze,. A rivelarlo sono i test tossicologici eseguiti sul corpo del cantante morto settimana scorsa in Argentina, dopo

Nel sangue di Liam Payne tracce di cocaina rosa - cos’è e quali sono le differenze con quella bianca - Dalle prime ricostruzioni sembra sia precipitato dal terzo piano di un albergo dove era ospitato a Buenos Aires. Liam Payne, classe 1993, è stato trovato morto lo scorso 16 ottobre. Continua a leggere . Dalle analisi sul suo corpo sono emerse tracce di vari tipi di sostanze: tra quest c'è anche la cocaina rosa, nota come "tusi". (Fanpage.it)

Liam Payne ha assunto cocaina rosa prima di cadere nel vuoto : una fonte rivela gli esami tossicologici - Chi ha venduto la droga a Liam Payne? Mentre Geoff Payne, padre di Liam, si trova ancora in Argentina in attesa che il corpo del figlio gli venga restituito in modo tale da poterlo riportare in patria per i funerali (cosa che dovrebbe avvenire la prossima settimana) le indagini si concentrano su chi ha venduto la droga all’ex One Direction. (Open.online)

Liam Payne - gli ultimi dettagli (da brivido) sulla morte dell’ex One Direction - Crack e cocaina, depressione, problemi di lavoro: il periodo da incubo di Liam Payne prima della tragica morte racconta l’altra faccia della medaglia del successo. L’ex One Direction, morto sul colpo il 16 ottobre dopo una caduta dalla sua suite all’hotel CasaSur nel quartiere di Palermo a Buenos Aires, combatteva da tempo con i demoni della dipendenza e della depressione. (Amica.it)