Leao sostituito e mogio, Fonseca gli spiega che deve abituarsi: "È la normalità, deve lavorare"

Fonseca ha tolto Leao al quarto d'ora della ripresa, il Milan ha segnato poco dopo il gol del 2-1 al Brugge. Un altro momento difficile per il giocatore portoghese, inquadrato non esattamente felice del cambio. Fonseca gli spiega come funziona con lui in panchina: "È la normalità, anche Rafa deve vederla così e lavorare".

Fonseca esulta : “Vinto grazie ai cambi. Mi dispiace per Loftus-Cheek. Ecco il mio parere su Leao” - Era un gol di un bambino che lavora tanto, mi dispiace. Noi tutti vogliamo farlo crescere nel miglior modo possibile. Fonseca in conferenza stampa (LaPresse) – Calciomercato. Il giovanissimo attaccante del Milan aveva trovato il gol del 4 a 1, poi annullato per fuorigioco. Lui e la squadra si meritavano questo momento, ma Camarda avrà tante altre opportunità. (Calciomercato.it)

Milan - Fonseca : "Nessuna punizione a Leao - ma deve capire e lavorare come tutti. Camarda - è solo l'inizio" - Il tecnico del Milan Paulo Fonseca, dopo la vittoria sul Club Brugge arrivata a San Siro, ha parlato ai microfoni di Sky, dando anche la sua... (Calciomercato.com)

Milan-Club Brugge 3-1 - Fonseca : “Bene i sostituti - nessun problema con Leao” - Mi è spiaciuto per l’annullamento del gol di Camarda. Farà tanti gol in futuro, non deve essere deluso perché è solo all’inizio”. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è però cambiata. Sia lui che la squadra meritavano quel momento. In quel momento avevo bisogno di Okafor e Chukwueze. Siamo stati aggressivi solamente dopo il 2-1. (Sportface.it)