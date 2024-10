‘La vita è dura’ – Marc Guehi dice che il Crystal Palace sta lottando per una vittoria (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 23:30:23 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Crystal Palace “continuerà a combattere” mentre cerca la prima vittoria della stagione di Premier League dopo essere scivolato nella sconfitta per 1-0 al Nottingham Forest, dice Marc Guehi. Il gol di Chris Wood ha visto il Forest rimanere senza vittorie dopo otto partite e nelle ultime tre. La sconfitta significa che quattro squadre non sono riuscite a vincere nessuna delle prime otto partite per la prima volta nella storia della massima serie. Palace ha effettuato 20 tiri in porta al City Ground, con Eberechi Eze che ha colpito la traversa con un brillante tiro dalla distanza, ma l’incapacità di Dean Henderson di respingere il tiro di Wood si è rivelata cruciale. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 23:30:23 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il“continuerà a combattere” mentre cerca la primadella stagione di Premier League dopo essere scivolato nella sconfitta per 1-0 al Nottingham Forest,. Il gol di Chris Wood ha visto il Forest rimanere senza vittorie dopo otto partite e nelle ultime tre. La sconfitta significa che quattro squadre non sono riuscite a vincere nessuna delle prime otto partite per la prima volta nella storia della massima serie.ha effettuato 20 tiri in porta al City Ground, con Eberechi Eze che ha colpito la traversa con un brillante tiro dalla distanza, ma l’incapacità di Dean Henderson di respingere il tiro di Wood si è rivelata cruciale.

