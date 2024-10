Thesocialpost.it - La confessione shock alla mamma: “Vado a fare una rapina e torno”. Ma lei lo denuncia e lo fa arrestare

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Mio figlio sta peruna, fermatelo”. È l’avviso che ha raggiunto telefonicamente i carabinieri al mattino presto. Una donna ha chiamato le autorità dopo che il figlio è uscito di casa dicendole: “, non ce la faccio più,unadal tabacchino in paese”.Leggi anche: Bimba disabile non può andare a scuola perché non c’è assistenza medica: scoppia il caos Questa mattina, i carabinieri di Ivrea sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una drammatica chiamata da una madre in lacrime, che hato il figlio 33enne appena prima che tentasse di commettere una. La donna, disperata, ha implorato le forze dell’ordine di fermarlo, avvisandole delle intenzioni criminali del figlio, legato a un passato di tossicodipendenza e con numerosi precedenti penali.