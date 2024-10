La Cina mostra ancora i muscoli a Taiwan (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuova prova di forza della Cina nello Stretto di Taiwan. I militari di Xi Jinping hanno avviato nelle ultime ore manovre militari con l’impiego di munizioni nei pressi della “provincia ribelle”. Per Taipei le esercitazioni, che arrivano dopo quelle di metà mese con un numero record di velivoli e unità navali schierati intorno all’isola e La Cina mostra ancora i muscoli a Taiwan L'Identità. Lidentita.it - La Cina mostra ancora i muscoli a Taiwan Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuova prova di forza dellanello Stretto di. I militari di Xi Jinping hanno avviato nelle ultime ore manovre militari con l’impiego di munizioni nei pressi della “provincia ribelle”. Per Taipei le esercitazioni, che arrivano dopo quelle di metà mese con un numero record di velivoli e unità navali schierati intorno all’isola e LaL'Identità.

