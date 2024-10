Kvaratskhelia, clausola da 120 milioni: Possibile incontro prima di Napoli-Lecce (Di martedì 22 ottobre 2024) Napoli vuole blindare Kvara: Possibile blitz prima di Napoli-Lecce Il Napoli è deciso a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis ha fissato una clausola da 120 milioni per la sua stella, lo stesso valore di Osimhen. La trattativa per il rinnovo del contratto del georgiano, attualmente valido fino al 2027, si fa sempre più intensa. Il club azzurro ha messo sul piatto un’offerta da cinque milioni di euro a stagione, ma l’agente Mamuka Jugeli punta più in alto, chiedendo almeno otto milioni per siglare l’accordo. De Laurentiis difende il suo gioiello: trattativa in corso Nel frattempo, il presidente azzurro non cede alle pressioni: Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il Napoli non intende perdere uno dei suoi campioni e le trattative per il rinnovo si fanno sempre più cruciali. Napolipiu.com - Kvaratskhelia, clausola da 120 milioni: Possibile incontro prima di Napoli-Lecce Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 22 ottobre 2024)vuole blindare Kvara:blitzdiIlè deciso a blindare Khvicha. Aurelio De Laurentiis ha fissato unada 120per la sua stella, lo stesso valore di Osimhen. La trattativa per il rinnovo del contratto del georgiano, attualmente valido fino al 2027, si fa sempre più intensa. Il club azzurro ha messo sul piatto un’offerta da cinquedi euro a stagione, ma l’agente Mamuka Jugeli punta più in alto, chiedendo almeno ottoper siglare l’accordo. De Laurentiis difende il suo gioiello: trattativa in corso Nel frattempo, il presidente azzurro non cede alle pressioni: Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, ilnon intende perdere uno dei suoi campioni e le trattative per il rinnovo si fanno sempre più cruciali.

Quanto guadagna Kvaratskhelia al Napoli - Khvicha Kvaratskhelia può lasciare Napoli? Sì, di fronte all`offerta giusta. E` questo l`allarme fatto scattare dall`agente del giocatore... (Calciomercato.com)

Kvaratskhelia decisivo in campo - ma il rinnovo con il Napoli è ancora in bilico - L’attaccante georgiano ha segnato dal dischetto, regalando alla sua squadra tre punti preziosi. Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti principali della partita di ieri tra Empoli e Napoli. Tuttavia, al di là delle sue prestazioni in campo, continuano a circolare indiscrezioni riguardo alle difficoltà nella trattativa per il rinnovo del suo contratto. (Dailynews24.it)

Kvaratskhelia e il Napoli lontani sia sull’ingaggio sia sulla clausola (Corsport) - Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. (Ilnapolista.it)