Kompany | Contro il Barcellona sarà entusiasmante vogliamo metterci alla prova con i migliori

Le parole di Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, in conferenza stampa in vista della partita di Champions Contro il Barcellona Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno di Champions League del Bayern Monaco Contro il Barcellona. Di seguito le sue parole.

Bayern Monaco - Kompany : “Contro il Barcellona sarà emozionante” - La differenza è che vivo per ogni partita come questa ogni settimana, proprio come voi giornalisti per questa partita contro il Barcellona. Tutte le statistiche positive che puoi elencare su di noi possono essere elencate anche per il Barça. Sarà emozionante”. I tifosi non dovrebbero venire a guardare le tattiche degli allenatori ma ad ammirare il talento che i giocatori mostrano in campo. (Sportface.it)

